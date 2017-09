Detran-ES promove Seminário de Trânsito e Cidadania neste mês. Inscreva-se!

O evento acontece nos dias 18 e 19 de setembro, no Centro de Convenções de Vitória

Acontece, nos dias 18 e 19 de setembro, o II Seminário de Trânsito e Cidadania, promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). O Evento será realizado no Centro de Convenções de Vitória, no bairro Santa Lúcia, na capital.

O seminário faz parte da Semana Nacional de Trânsito, que é realizada entre os dias 18 e 25 de setembro, prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A proposta do evento é conscientizar a sociedade, com vistas à internalização de valores que contribuam para a criação de um ambiente favorável ao atendimento de seu compromisso com a “valorização da vida” focando no desenvolvimento de valores, posturas, atitudes e escolhas.

O seminário é destinado aos profissionais do Detran|ES, DER-ES, DNIT, Batalhão de Trânsito da Polícia Militar/ES, Centro de Formação de Condutores (CFC), Prefeituras, Clínicas, Estudantes de Engenharia, Psicologia e Pedagogia, servidores de outros órgãos públicos que atuam com o tema trânsito, e demais interessados. Serão emitidos certificados de participação, pelo Detran|ES.

Essa Semana é desenvolvida todos os anos pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e difundida por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) do País. Os seminários possuem grande abrangência e mostra a mudança de postura dos governos frente a este assunto, além de ser um convite à participação de toda a sociedade no esforço para a redução de acidentes.

Em âmbito nacional, as campanhas voltadas à educação para o trânsito têm seus temas e cronogramas estabelecidos, anualmente, pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Este ano o tema da Semana Nacional é: “Minha Escolha Faz a diferença no Trânsito”.

A principal finalidade dessa semana é intensificar ações de conscientização quanto à responsabilidade do cidadão no trânsito, levando-o a entender que, sendo alguém que tem o poder de decidir o seu destino, pode mudar a trajetória por meio de suas escolhas no trânsito.

Nesse sentido, merece destaque o papel dos Centros de Formação de Condutores e Instrutores que, no Brasil, compreendem um universo de cerca de 92 milhões de profissionais, comprometidos com a formação dos futuros motoristas, desempenhando importante papel pedagógico e social.

Embora a municipalização do trânsito esteja prevista desde a criação da referenciada Lei, a falta de conhecimento para o gerenciamento do trânsito, a falta de entendimento quanto aos investimentos necessários e a falta de suporte técnico são algumas das razões pelas quais o número de municípios integrados ao SNT ainda seja pequeno.

Com a integração ao SNT, os municípios tornam-se responsáveis pelo planejamento, projeto, regulamentação e operação do trânsito de veículos, pedestres e ciclistas, no âmbito de sua circunscrição, assumindo também as atribuições relacionadas à implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização viária, de modo a atender diretamente às necessidades da comunidade.

Diante de todas essas responsabilidades, o II Seminário de Trânsito e Cidadania promovido pelo Detran|ES, traz neste ano a proposta de debater e dividir conhecimentos quanto às necessidades de tornar o ensino e a aprendizagem significativos ao convívio social no trânsito, além de incentivar e orientar os administradores municipais quanto ao processo de municipalização do trânsito a fim de garantir as condições de atender, de forma direta, às necessidades da população quanto ao trânsito local.

Os temas propostos vão propiciar debates, aprofundamento no assunto, sistematização e divulgação dos conhecimentos construídos, além do caráter informativo, de orientação e conscientização de cada participante como cidadão, para atitudes e comportamentos seguros no trânsito.

Fonte: Folha Vitória