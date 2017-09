Estado confirma concursos para Bombeiros, PC e PM

Estão confirmados concursos para a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Segundo a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, o governador Paulo Hartung já autorizou a realização das seleções.

Ainda não foram confirmados o quantitativo de vagas, cargos e as datas de publicação dos editais, que ainda estão sob análise do setor de Planejamento e dependerão da disponibilidade financeira do Tesouro Estadual. A PM já havia manifestado interesse em realizar concurso público, porém também não confirmou prazos e nem cargos e vagas.

Saiba como foram os últimos concursos

PM fez concurso em 2014

No concurso PM-ES 2014 foram oferecidas 2.123 vagas para soldado. Destas, 500 foram para formação de cadastro de reserva, além de oferta para oficial, com 40 vagas. O concurso foi organizado pela banca Exatus. Tanto para soldado como oficial, o requisito era nível médio. A avaliação de soldado teve prova objetiva com 70 questões de Português e Matemática e uma redação, além das outras etapas. Para oficial, a primeira fase foi o Enem (prova com 80 questões e redação).

Bombeiros teve concurso em 2010

O último concurso para o Corpo de Bombeiros foi organizado pelo Cespe/UnB, em 2010. Na época foram oferecidas oito vagas na carreira de oficial combatente, de nível médio. A primeira etapa teve prova com 120 questões objetivas, além de redação.

Concurso da Polícia Civil aconteceu em 2013

A Polícia Civil teve o último concurso realizado em 2013, com oferta de 113 vagas em diversos cargos de nível superior. A seleção foi organizada pela Funcab. As remunerações foram de R$4.697,76 e R$9.245,15, com jornadas de trabalho de 30 e 40 horas semanais. Os cargos foram assistente social, delegado, escrivão, médico legista, perito bioquímico toxicologista, perito criminal, perito criminal especial, perito em telecomunicações e psicólogo.

