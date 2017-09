IRH Press do Brasil lança três novas obras na Bienal do Livro Rio

O Renascimento de Buda, As Leis da Invencibilidade e As Leis da Missão já fazem sucesso no Japão. Confira no estande J21, no Pavilhão 3 azul

A IRH Press do Brasil apresenta três novas obras na 18ª Bienal Internacional do Livro – Rio, que acontece entre 31 de agosto e 10 de setembro, no Riocentro – o Renascimento de Buda, As Leis da Invencibilidade e As Leis da Missão. Também promove seus recentes lançamentos, como Trabalho e Amor; Convite à Felicidade; Estou bem!; e o best seller Think BIG.

Presente em vários países, a IRH Press se dedica exclusivamente à publicação dos livros do autor japonês Ryuho Okawa. Com mais de 2.200 livros lançados, Okawa é best seller no Japão e considerado por seus seguidores o líder espiritual mais influente da atualidade. A editora já superou a marca de 100 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo, em 28 idiomas.

No portfólio da IRH Press do Brasil (www.okawalivros.com.br) predominam os livros de autoajuda e motivacionais de Okawa – principalmente aqueles que estimulam os leitores ao autodesenvolvimento, à percepção da felicidade e do sucesso, de forma simples, positiva e prática. Na contramão do mercado editorial em geral, a demanda nesse segmento cresce em tempos de instabilidade política e econômica e de pessimismo em relação ao futuro. Em pouco mais de seis anos de operações no Brasil, a editora já lançou aqui 38 títulos. O catálogo disponível na Bienal inclui as séries sobre autodesenvolvimento, felicidade, budismo, Leis e entrevistas espirituais.

O Renascimento de Buda é um guia e uma voz de advertência para os seguidores do budismo, chamando-os a uma reconscientização neste início de século 21. Ao mesmo tempo, é uma preciosa fonte de conhecimento para os que ainda não o conhecem e desejam mergulhar nesta doutrina milenar. Apresentadas por Ryhuo Okawa em linguagem facilmente compreensível, as mensagens se tornam vivas e atuais. É como se o leitor escutasse o próprio Buda falando. A nova versão, com 227 páginas, chega em sete capítulos e excelente apresentação gráfica.

Ficha técnica:

O Renascimento de Buda – A sabedoria para transformar sua vida

Categoria: Religião / Espiritual

Autor: Ryuho Okawa

Editora: IRH Press do Brasil

Ano da edição: 2017 (revisada e ampliada) -1989

ISBN: 978-85-64658-29-5

Preço: R$ 25,00

As Leis da Invencibilidade é uma discussão concreta sobre os princípios básicos do sucesso. Não é um livro teórico, mas um guia para sobreviver e vencer em tempos de recessão econômica. Baseado em palestras proferidas por Ryuho Okawa, com comentários sobre a situação econômica do Japão, o livro parece escrito sob medida para os brasileiros – do trabalhador desempregado aos empresários, passando por administradores e executivos, sem ignorar os governantes.

Ficha técnica:

As Leis da Invencibilidade – Como desenvolver uma mente estratégica e gerencial

Categoria: Administração/Gestão

Autor: Ryuho Okawa

Editora: IRH Press do Brasil

Ano da edição: 2017

ISBN: 978-85-64658-27-1

Preço: R$ 25,00

As Leis da Missão é uma preciosa análise política e religiosa do mundo em que vivemos – dirigida tanto aos que buscam explicações e saídas possíveis para as guerras, como aos que acreditam que Deus está mais do que nunca presente neste período de conflitos religiosos e entre nações, causadores de infelicidades e sofrimentos. O autor japonês Ryuho Okawa consegue falar tanto para seus seguidores, já afinados com seus ensinamentos e conscientes de sua missão, como para as pessoas que ainda desconhecem sua luta incansável em favor de um mundo melhor, baseado no respeito e no entendimento entre todas as religiões.

Ficha técnica:

As Leis da Missão – Desperte agora para as verdades espirituais

Categoria: Religião / Espiritual

Autor: Ryuho Okawa

Editora: IRH Press do Brasil

Ano da edição: 2017

ISBN: 978-85-64658-28-8

Preço: R$ 25,00

