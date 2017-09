Confira as dicas de passeios para curtir o fim de semana de Norte a Sul do Estado

A temporada de feriados prolongados em 2017 está de volta. Depois de vários dias seguidos de descanso no primeiro semestre do ano, o Dia da Independência, comemorado nesta quinta-feira (7), abre uma sequência dos três feriadões que antecedem as festas de fim de ano.

Para quem tem o privilégio de descansar neste fim de semana prolongado que se aproxima, opção é o que não falta para curtir lugares espetaculares e programas bem divertidos. Tudo isso sem sair do Espírito Santo. Tem opção de Norte a Sul do Estado. Confira!

Vamos começar pelo Norte capixaba e não tem como lembrar dessa região sem citar as belíssimas praias, como Barra Nova, Urussuquara e Guriri, em São Mateus; e a orla de Conceição da Barra, bem como as famosas Dunas de Itaúnas, no mesmo município, já na divisa com a Bahia.

Quem optar em curtir as areias de Itaúnas neste feriadão ainda pode participar da segunda edição do Festival Itaúnas e Sabores, que oferece mais de 40 pratos com valores a partir de R$ 10.

As opções da região Norte e Noroeste do Estado não param por aí. Saindo do litoral, é possível aproveitar as belezas do balneário de Mucurici, a prainha do Areia em Boa Esperança e as belas cachoeiras do município de Ecoporanga. Isso sem falar nas lagoas localizadas nas proximidades de Linhares. Por falar nisso, é neste município que será realizado o desfile cívico de Sete de Setembro.

Partindo para a região Serrana do Estado, um misto de culturas, sabores e belíssimas paisagens são opções certas para quem quer conhecer novos lugares. A cidade de Venda Nova do Imigrante, por exemplo, tem suas raízes fundadas na cultura italiana e uma gastronomia para turista nenhum colocar defeito. No município, ainda é possível se aventurar no parque de arvorismo e tiroleza.

É impossível falar de região Serrana sem citar a localidade de Pedra Azul. Um dos cartões postais mais famosos do Espírito Santo agora está com uma novidade que promete agradar ainda mais aos visitantes: o Parque Estadual abriu uma nova trilha com destino as famosas piscinas naturais que ficam no alto da pedra e, desta vez, nem precisa mais de um guia no local.

Se a sua opção de passeio for a região Serrana, ainda é possível conhecer um pouco mais da cultura pomerana em diversos municípios, de forma especial, em Santa Maria de Jetibá. No entanto, não deixe de passar por Santa Tereza, pelo zoológico em Marechal Floriano e pelas diversas cachoeiras de Alfredo Chaves.

Na região Sul do Estado, opção de praia também não falta. Dentre as mais famosas, a orla de Piúma, as falésias de Marataízes, e as históricas praias de Anchieta chamam a atenção de qualquer turista capixaba ou de fora do Estado.

Já na cidade de Muqui, acontece, durante o feriado, o Festival de TV e Cinema do Interior (Fecin) e o Festival Jovem de Integração Cultural de Muqui – Multipliqui, com programação variada e gratuita para todo o público, nos arredores da antiga Estação Ferroviária da cidade.

Para quem não quer ir muito longe e ficar nos arredores da Grande Vitória, é sempre bom lembrar das boas e velhas opções, como o Morro do Moreno, o Convento da Penha e as Ilhas Pituã, em Vila Velha; O Vale do Mochuara, em Cariacica; as praias e o circuito de agroturismo da Serra; e as cachoeiras e as opções histórias de Viana.

Claro que a cidade saúde não pode ficar de fora desta lista. Uma ótima opção de passeio, sem dúvida, são as praias da cidade de Guarapari. Já na capital, que celebra o seu aniversário de 466 anos na próxima sexta-feira (8), além de uma programação especial de comemoração, ainda é possível visitar os pontos turísticos e históricos do Projeto Visitar, além dos parques e praças da cidade, como o Parque Moscoso, Parque da Fonte Grande e Gruta da Onça, por exemplo.

Folha Vitória