Michelle Pfeiffer conta o motivo de ter se afastado de Hollywood

Segundo informações do site norte-americano People, a estrela contou em entrevista no tapete vermelho o motivo de ter se afastado de Hollywood por um tempo

Michelle Pfeiffer está de volta! A atriz participou do Festival de Cinema de Veneza, na Itália, e mostrou que está mesmo decidida a retornar aos holofotes. Segundo informações do site norte-americano People, a estrela contou em entrevista no tapete vermelho o motivo de ter se afastado de Hollywood por um tempo.

– Nunca perdi o meu amor pela atuação, eu me sinto realmente em casa quando estou no set de filmagens. Eu sou uma pessoa mais balanceada, honestamente, quando estou trabalhando. Mas eu estava muito cuidadosa sobre os locais onde eu filmava, quanto tempo estaria fora, se influenciava ou não na rotina das crianças. E me tornei tão exigente que eu estava inalcançável. E então… não sei, o tempo passou e eu desapareci. É isso.

Ela ainda comentou que, apesar de fazer muito sucesso, não estava muito preparada para fama quando começou.

– Acho que é porque comecei muito cedo e não estava pronta. Eu não tive nenhum treino formal. Eu só estava trabalhando e aprendendo para o mundo todo ver. Então sempre tive este sentimento de que um dia eles diriam que eu era uma fraude, que eu não sabia de fato o quê estava fazendo.

Michelle está no elenco do intenso filme Mãe!, com Jennifer Lawrence e Javier Bardem, previsto para estrear no próximo dia 21.

Fonte: folha Vitória