No Maracanã, Flamengo e Cruzeiro começam a decidir o título da Copa do Brasil

Rio – Vinte e quatro dias após assumir o Flamengo, o técnico colombiano Reinaldo Rueda começa nesta quinta-feira a decidir o seu primeiro título pelo clube. O time rubro-negro enfrenta o Cruzeiro às 21h45, no estádio do Maracanã, no Rio, pela primeira partida da decisão da Copa do Brasil. O segundo jogo será no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, no próximo dia 27.

O clube carioca – que conquistou a Copa do Brasil em 1990, 2006 e 2013 – luta pelo quarto título. O Cruzeiro já foi campeão quatro vezes (em 1993, 1996, 2000 e 2003), mas está na fila há mais tempo: 14 anos. O campeão tem vaga direta na Copa Libertadores de 2018.

Após a inesperada eliminação nas quartas de final da Copa da Primeira Liga ao perder nos pênaltis para o Paraná no último dia 30, o Flamengo tenta retomar a trajetória de sucesso que seguia desde a chegada do colombiano – no Campeonato Brasileiro passou da sétima para a quinta posição.

A principal dúvida de Reinaldo Rueda, que pode ser o primeiro técnico estrangeiro a vencer a Copa do Brasil, é no ataque: Guerrero está suspenso e Rodrigo Vizeu, seu substituto imediato, está machucado. “Pensamos essa situação com o Berrío, que jogou em um ou dois jogos como centroavante no Atlético Nacional. Uma vez entrou como centroavante e na outra virou centroavante durante o jogo. Jogamos a final da Libertadores com o Berrío de centroavante. É outra possibilidade que temos, por suas características. Todos estão muito dispostos: Vinicius, Everton e Orlando”, afirmou o técnico.

“Temos buscado alternativa, tenho conversado com os jogadores depois dos trabalhos em campo e creio que teremos duas possibilidades muito próximas. Temos trabalhado jogar sem centroavante e com centroavante. Estamos preparados para fazer as duas situações. Depende de como vamos interpretar o jogo, mas estamos trabalhando as duas possibilidades”, concluiu Reinaldo Rueda, sem adiantar a escalação.

Nos treinos durante a semana, Everton se dividiu entre o meio de campo e o ataque. Vinicius Junior treinou entre os titulares e é favorito para jogar ao lado de Berrío e Everton na frente. O meia Diego terá liberdade para avançar ao ataque.

Outra dúvida do Flamengo é no gol. Alex Muralha era o preferido, mas não foi bem contra o Paraná e deve ficar na reserva de Thiago. “Não é uma decisão fácil. É uma decisão que atende vários pontos, sociológicos, psicológicos, da torcida. Temos de fazer uma análise buscando o melhor para a equipe. A situação não é fácil. Nosso psicólogo está trabalhando com os goleiros”, disse Reinaldo Rueda. “O Muralha tem assumido sua responsabilidade, é um jogador muito maduro, inteligente, equilibrado e tem assumido sua responsabilidade diante da equipe. Tem sido muito solidário. Creio que tem trabalhado muito bem, não perdeu a alegria. Na escalação vocês vão saber”, afirmou o técnico, mantendo o suspense.

Sobre a estratégia para a decisão, Reinaldo Rueda afirmou que o Flamengo deve fazer um jogo “inteligente”. “Um jogo com muita ordem, com altíssimo nível de agressividade. O Cruzeiro sabe sair jogando com muita qualidade e não podemos deixar. Temos de fazer um bom diagnóstico e conhecer bem a situação de jogo. Tem de ter muita intensidade, muita intensidade e um altíssimo grau de atenção”, afirmou. “O Cruzeiro tem um grupo muito bem estruturado. Todos conhecemos a trajetória do professor Mano Menezes, por tudo o que já percorreu. É um time que quer jogar o futebol com ordem. Sabe sair jogando, é muito agressivo. É uma equipe com muita disposição. Tem um jogo muito compacto. Léo, Lucas, Diogo Barbosa, Hudson, Thiago Neves são jogadores muito experientes”, completou.

No time mineiro, a única dúvida de Mano Menezes é no ataque: Rafael Sóbis e Raniel disputam a chance de compor o setor ofensivo ao lado de Thiago Neves, Alisson e Robinho. O primeiro é muito mais experiente, mas amarga um jejum de 15 jogos sem gols. O segundo, um atleta de 21 anos revelado pelas divisões de base do Santa Cruz, disputou quatro dos últimos cinco jogos do Cruzeiro e marcou dois gols.

“O sentimento que tenho é que a equipe sabe por que chegou até aqui e sabe como tem que se comportar na final”, afirmou Mano Menezes. “Os jogadores entenderam que sem entrega, sem cumprimento da parte tática, não chegaríamos a lugar nenhum. O Cruzeiro teve a eliminação na Sul-Americana, o Flamengo foi eliminado na Libertadores e nos encontramos na final da Copa do Brasil”, disse. “Rueda tem as dúvidas dele. Nós temos as nossas opções. Todo mundo sabe a equipe que vai jogar, quase que na totalidade. O Cruzeiro está pronto pra disputar o título”.

Sobre o desafio de disputar o jogo no Maracanã, que deve estar lotado pela torcida flamenguista, Mano Menezes afirmou que os atletas precisam “ser fortes para enfrentar”. “Vamos ter que enfrentar essa força que vem da arquibancada, que ajuda o mandante”.