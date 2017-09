Para fugir de interdição, motoristas abrem portões de desvio de veículos da Terceira Ponte

O fato foi motivado por conta de uma interdição no trânsito ocasionada por uma ação de resgate feita pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros

Um grupo de motoristas abriu os portões para desvio de veículos da Terceira Ponte na manhã desta quinta-feira (7). O fato foi motivado por conta de uma interdição no trânsito ocasionada por uma ação de resgate feita pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES). Após abrirem os portões, os motoristas seguiram no sentido contrário à interdição.

Os quatro portões metálicos, chamados Gate Guards, possuem o objetivo de criar um bypass na Terceira Ponte, criando mais uma faixa no momento em que tiver alguma ocorrência – pane em veículo ou acidente – que influencie e reduza a fluidez no sentido de pico. Os portões são abertos e será criada uma faixa no sentido contrário ao do pico.