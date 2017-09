Ufes recebe R$ 4,7 milhões do MEC e vai pagar contas de água, luz e manutenção

Mato alto e falta de limpeza eram reclamações de frequentadores da Ufes (Foto: Reprodução/ TV Gazeta)

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) recebeu cerca de R$ 4,7 milhões da verba de R$ 1 bilhão liberada para universidades e institutos federais no Brasil pelo Ministério da Educação nesta quarta-feira (6). O reitor Reinaldo Centoducatte admitiu, no dia 4, que a instituição passa por uma situação delicada.

O MEC anunciou também uma nova diminuição do contingenciamento de verbas para as instituições. Com a mudança, agora o limite do custeio passou de 75% para 80% do orçamento previsto. E o de capital passou de 45% para 50%.

A Ufes informou que recebeu mais 5% da verba de custeio e 5% da verba de capital previstas para este ano, que é de R$ 20 milhões. Até o fim do ano, a universidade conta com a liberação de cerca de mais R$ 15 milhões.

R$ 4,3 milhões destinados a pagamento de água, energia e manutenção (limpeza e corte da grama, por exemplo) Verba de capital: cerca de R$ 400 mil destinados a investimentos

A Ufes teve um corte de R$ 12 milhões no orçamento, no ano de 2017, em relação ao ano anterior. Segundo o pró-reitor de Planejamento da universidade, Anilton Salles, o valor, que era de R$ 91 milhões em 2016, passou para R$ 79 milhões neste ano.

Há alguns meses, estudantes e professores da instituição percebem a mudança no funcionamento da universidade. A redução dos repasses do governo federal afetou setores como limpeza, obras, segurança e o cardápio do Restaurante Universitário.

Pesquisas também foram prejudicadas pela falta de verba. O projeto de um robô desenvolvido por alunos de Mestrado e Doutorado para lidar com crianças com autismo, que vem sendo desenvolvido há quatro anos, não tem mais recursos. Antes, eram seis alunos empenhados na pesquisa. Agora são apenas dois.

