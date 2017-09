Acusados de matar advogada na Serra podem ser condenados a mais de 40 anos de prisão

Os acusados de assassinar a advogada Gabriela Silva de Jesus poderão ser condenados a mais de 40 anos de prisão. Rogério Costa de Almeida, ex-noivo da vítima, e Alexandre Santos de Souza, amigo de Rogério, foram indiciados por sequestro, tortura e homicídio qualificado. Somadas, as penas máximas desses crimes chegam a 46 anos de reclusão.

O assassinato da advogada aconteceu no último dia 24 de agosto, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra. Já o inquérito sobre o crime foi concluído nesta segunda-feira (11) pela Delegacia Especializada de Homicídio Contra a Mulher (DHPM).

De acordo com a Polícia Civil, as investigações revelaram que a vítima estava andando em direção a um ponto de ônibus, quando foi sequestrada pelos suspeitos. Segundo a polícia, no momento em que passava ao lado de um veículo, Gabriela foi abordada por Alexandre e jogada a força no interior do carro, que era conduzido por Rogério.

Ainda de acordo com as investigações, a vítima chegou a sair do veículo e pedir socorro, quando Rogério e Alexandre deram socos e chutes e a estrangularam, jogando Gabriela desacordada no veículo. A dupla ainda jogou o corpo de Gabriela na Avenida Monte das Oliveiras, próximo à Rodovia Norte-Sul, em Colina de Laranjeiras, e, em seguida, atropelaram a vítima.

Após fugirem do local, Rogério e Alexandre foram presos em flagrante. Eles continuam presos no Centro de Triagem de Viana.