Com cardápio variado, 12ª edição do Manguinhos Gourmet reúne pratos exclusivos

A cada edição, o Manguinhos Gourmet surpreende pelos pratos preparados especialmente para o festival e quesão de “dar água na boa”. Nesta sua 12ª edição, que tem como tema “Festival Pé no Chão”, não poderia ser diferente. O evento, a ser realizado nos dias 23, 24 e 30 de setembro e 1º de outubro, sempre de 12 às 17 horas, vai contar com a participação de mais de 20 estabelecimentos. No cardápio, pratos diversos, lanches, pizzas, porções e, também, sobremesas.

Seguindo a tradição do festival, os restaurantes e demais espaços participantes terão mesas montadas na entrada ou na parte interna, onde a degustação de entrada ou de sobremesa custa R$ 15,00 e degustação do prato principal custa R$ 20,00. O cliente também pode optar por pedir versões fartas do prato, porém, com preços estabelecidos de acordo com cada restaurante.

Para aproveitar ao máximo o festival, a dica é fazer o circuito com a Jardineira Gourmet, que percorre todos os espaços participantes do evento. Além de muito agradável, o passeio possibilita conhecer melhor a vila bucólica e seus encantos. O transporte é todo adaptado para receber idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais com segurança. A Jardineira Gourmet circula de 12 às 17 horas e conta, ainda, com um guia especializado que apresenta os pratos e as raízes culturais do balneário.

O Manguinhos Gourmet tem o intuito de fomentar o setor gastronômico do balneário, valorizando a culinária local e incentivando o turismo. Neste ano, a programação inclui, ainda, música ao vivo, exposições, entre outras programações culturais. Confira abaixo.

Restaurantes

Empório do Caranguejo

Prato: Crostan de Camarão (Camarões empanados em fios de batata, acompanha arroz de tomate).

Valor degustação: R$ 20,00

Valor do prato inteiro: R$ 120,00/2p

Funcionamento: 6ª a domingo – 11h às 16h

Informações: www.emporiodocaranguejo.com.br | emporiodocaranguejo@globo.com | (27) 3245-5120

Espaço Enseada

Prato: Bolinho Nordestino (Bolinho de abóbora com carne seca e catupiry).

Valor degustação: R$ 15,00

Valor do prato inteiro: R$ 20,00/Porção

Funcionamento: sábado e domingo – 9h às 17h

Informações: www.restauranteenseada.com.br | geraldinho@restauranteenseada.com.br | (27) 3243-1413

Espaço Maria Mariana

Prato: Paella Caipira (Elaborada com arroz, carne suína confitada, linguiça artesanal defumada e filé de frango flambados com cachaça. Crips de jiló e cebola e temperos).

Valor degustação: R$ 20,00

Valor do prato inteiro: R$ 49,50 prato individual

Funcionamento: 6ª a domingo – 9h30 às 17h

Informações: elbasanidei@hotmail.com | (27) 98826-2441 | (27) 3243-2441 | face/insta: @espaçomariamariana

Kûarahy Hostel, Gastronomia e Eventos

Prato: Alma Portenha (Baby beef grelhado com crosta de chimichurri, acompanhado de legumes grelhados em manteiga de ervas).

Valor degustação: R$ 20,00

Valor do prato inteiro: R$ 35,00/p

Informações: www.hostelkuarahy.com | (27) 32438669 | (27) 997682812 | face/insta: @HostelKûarahy

Maresias Bar e Restaurante – R$ 20,00/degustação

Prato: Além do Mar (Belíssimo Arroz de Mariscos com Lagosta e Camarões VM, guarnecido de Coucous Marroquino com Camarões, tomate cereja, manjericão e cebolinha).

Valor degustação: R$ 20,00

Valor do prato inteiro: R$ 125,00/2p

Funcionamento: 3ª a domingo – 10h às 18h

Informações: david.maresias@hotmail.com | (27) 99901-6448 | face/insta: @restaurantemaresias

Pizzaria Casa do Mestre

Prato: Pizza de Abobrinha e Shitake (Pizza recheada com Abobrinha, Shitake, mussarela, gorgonzola, manjericão e tomate cereja).

Valor degustação: R$ 15,00

Valor do prato inteiro: R$ 52,00/2p

Funcionamento: 6ª a domingo – 19h às 23h

Informações: (27) 99941-4441 | www.casadomestre.com.br |face/insta: @casadomestre

Restaurante Recanto de Manguinhos

Prato: Bobó no Coco (Bobó de Camarão a moda Recanto).

Valor degustação: R$ 20,00

Valor do prato inteiro: R$99,90/2p

Funcionamento: Diariamente – 10 às 22h

Informações: (27) 3243- 4306 | www.recantodemanguinhos.com.br |recantodemanguinhos@hotmail.com

Restaurante Chico Bento

Prato: Arroz de Barriguinha (Arroz de Barriguinha defumada e queijo Minas gratinado com tempero do Chef).

Valor degustação: R$ 20,00

Funcionamento: Sábado e domingo – 11h às 16h

Informações: (27) 3243-4547 | www.restaurantechicobento.com |chicobentojpm@hotmail.com

Restaurante Enseada de Manguinhos

Prato: Polvo a La Baroa (Tentáculos de polvo assado no azeite, acompanhado de purê de batata baroa e tomate confit).

Valor degustação: R$ 20,00

Valor do prato inteiro: R$ 45,00/p

Funcionamento: Diariamente – 11h às 00h

Informações: (27) 3243-1413 | www.restauranteenseada.com.br | geraldinho@restauranteenseada.com.br

Restaurante Estação Primeira de Manguinhos

Prato: Maratimba Mix (Porção de Canudos com recheios de

Bacalhau, Camarão ao Requeijão, Creme de Palmito, Frutos do Mar, Salpicão de Peixe e Siri).

Valor degustação: R$ 20,00

Funcionamento: 5ª a domingo – 10h às 16h

Informações: (27) 3243-2687 | 3243-4181 | 99986-2687 | estação_primeira@terra.com.br

Restaurante Managutti

Prato: Bacalhau do Polvo (Bacalhau desfiado e Polvo salteados em azeite de ervas especiais acompanhado com Purê de Batata).

Valor degustação: R$ 20,00

Funcionamento: 6ª – 18h às 22h |Sábado – 11h às 22h | domingo – 11h às 17h

Informações: (27) 3243-4176 | www.restaurantemanagutti.com.br | restaurantemanagutti@gmail.com

RM Espaço Gourmet

Prato: Macarrão de Pupunha a Santorini (Macarrão de Pupunha com manteiga de ervas, acompanha camarão com crisps de bacon).

Valor degustação: R$ 20,00

Valor do prato inteiro: R$ 89,90/2p

Funcionamento: 3ª a 6ª de 18h às 22h | sábado e domingo 11h às 22h

Informações: (27) 32454486 | 99985-4025 | www.rmespacogourmet.com.br | contato@rmespacogourmet.com.br

CAFÉS | BISTRÔ | LANCHES | OUTROS

Casa do Sorvete e Açaí – Manguinhos

Prato: Taça Mix (Ganache de nutela, sorvete, creme ninho, brownie, morangos e chantilly).

Valor degustação: R$ 15,00

Funcionamento: 2ª a 6ª – 14h30 às 22h | Sábado e Domingo – 12h às 22h

Informações: (27) 3243-4150 | face/insta: Casa do Sorvete e Açaí Manguinhos

Cia do Peixe

Prato: Ceviche a Manguinhos (Lascas de Peixe branco marinado no limão branco temperado com cebola, pimentões amarelo e vermelho, salsa, coentro, cebolinha regado no azeite português).

Valor degustação: R$15,00

Funcionamento: 6ª feira – 18h30 às 24h | Sábado das 11:30h as 24h | Domingo – 11:30 às 16h

Informações: (27) 99959-6478 | leonardoribeiro0210@gmail.com | insta: leociadopeixe

Garagem Gourmet

Prato: Burguer de Cupim (Mini hambúrguer com 80g carne de cupim, cebola caramelizada, molho queijo emmental. E saboroso bombom de bacon).

Valor degustação: R$ 15,00

Funcionamento: Sexta, sábado e domingo – 12h às 22h (anexo ao Empório do Caranguejo)

Informações: (27) 99239.7022 | ludludamaral@gmail.com

Lá de Casa

Prato: Feijoadinha Lá de Casa (Feijão preto, paio, linguiça calabresa e bacon. Acompanha laranja e crips de couve).

Valor degustação: R$ 20,00

Funcionamento: Sábado e domingo – 12h às 17h

Informações: (27) 99504-9002 | face: Lá de Casa/ insta: @ladecasahomefood

Lart´s Atelier

Prato: Pão Italiano Caipira (Pão italiano recheado com creme de carne seca e um toque de gorgonzola)

Valor degustação: R$ 15,00

Funcionamento: Sábado e domingo – 12h às 17h

Informações: (27) 99943-3984 | face: Larts Atelier / insta: @laertytavares

Estúdio Pinheiro

Showroom – Hospedaria – Eventos – Bistrô

Noite gourmet

Funcionamento: 6ª e sábados – 19h às 24h

Informações: (27) 98837-8333 | contato@estudiopinheiro.com.br | face/insta: @EstúdioPinheiro

Feira de Artes e Gastronomia de Manguinhos

Localização: Passeio central da Av. Eng. Ceciliano Abel de Almeida

Funcionamento: Sexta e sábado – 19h às 24h

Atelier Jorge Solé

Telas e Gravuras

Funcionamento: Sábado e domingo – 12h às 17h

Informações: (27) 99775-2204 | face: Jorge Sole / insta: @jorgehsole

POUSADAS

Pomar de Manguinhos

Localização: R. Elpídio Pímentel, 22

Informações: (27) 3245-3414 | 3243-2495 | 99907-5600 | face/insta: Pomar de Manguinhos

Solar de Manguinhos Flat

Localização: Av. Manguinhos, 172

Informações: (27) 99261-9171 | face/insta: Solar de Manguinhos Flat

CERIMONIAIS

Cerimonial Ponta dos Fachos

Informações: (27) 99829-7676

Espaço Enseada

Informações: (27) 3243-1413

Espaço Maresia’s

Informações: (27) 99901-6448

EVENTOS CULTURAIS

6ª feiras

19 às 24h – Feira de Artes e Gastronomia de Manguinhos

19 às 24h – Estúdio Pinheiro Noite gourmet

20 às 24h – Enseada – Música ao vivo

Sábados

12 às 17h – Atelier Jorge Solé e Lart`s Atelier Exposição Cultural – Cerâmica da Vila

19 às 24h – Feira de Artes e Gastronomia de Manguinhos

19 às 24h – Estúdio Pinheiro Noite gourmet

20 às 24h – Enseada – Música ao vivo

30/09 – 20 às 24h – Maresias – Caranguejada

Domingos

12 às 17h – Atelier Jorge Solé e Lart`s Atelier Exposição Cultural – Cerâmica da Vila

Enviado por Mile4 Assessoria de Comunicação