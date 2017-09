DESAFIO DA SEMANA: VERMELHO + ROSA

O desafio dessa semana está super fashionista! Quem está de olho nas tendências para as próximas estações já deve ter visto que o duo rosa + vermelho está no topo das trends que vão ser mais usadas daqui pra frente. Se você tem uma pegada fashion bem desencanada e não tem medo de ousar, abuse também da estampa vichy e das listras. Uma dica mara é apostar no duo com tonalidades diferentes: rosa pink, rosa millennial, vermelho cereja, vermelho bordô… o importante é combinar as duas cores de forma harmônica, respeitando sempre o seu estilo. Você pode adicionar à sua composição acessórios, sapatos e óculos de sol coloridos. E é claro que queremos ver você arrasando com seus looks por aí! Então publica a sua foto no Instagram com a hashtag #DesafioModait e, claro, chama as suas amigas para participarem do desafio também!

E para não te faltar inspiração, a gente separou várias combinações diferentes para você arrasar, olha só: