Programa abre 60 vagas para qualificação profissional em Linhares

O curso de Auxiliar de Escritório acontece em parceria com o Sesi-ES e é voltado para moradores do bairros Aviso e Interlagos

Estão abertas 60 vagas em cursos de qualificação profissional para os moradores dos bairros Aviso e Interlagos atendidos pelo Programa Ocupação Social em parceria com o Sesi-ES. As inscrições começam nesta segunda-feira (11) e vão até o dia 1º de outubro. Para se inscrever é necessário ter a idade mínima de 16 anos, ter o Ensino Fundamental completo e residir no município onde será o curso. O Ocupação Social tem a parceria da Prefeitura de Linhares por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. As inscrições podem ser feitas pelo site www.direitoshumanos.es.gov.br, clicando em Cursos Sesi.

As aulas serão realizadas no Centro de Educação Profissional Eurico de Aguiar Salles, Sesi, localizado na Avenida Filogônio Peixoto, 728, no bairro Aviso. São 30 vagas para o turno vespertino (moradores do Aviso), das 13h30min às 17h30min, e as outras 30 vagas no turno noturno, das 18 às 22 horas, para os moradores do bairro Interlagos. Os cursos têm entre 32 e 40 horas de carga horária. Além de Linhares há vagas para os municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus e Pinheiros, no interior do Estado; e em Cariacica, na Grande Vitória. O início das aulas está previsto para acontecer no dia 30 de outubro.

“Nós apostamos nos jovens para serem agentes de transformação social do local aonde vivem. O objetivo dos cursos é dar condições para que ele possa ser inserido no mercado de trabalho e vislumbrar um futuro de oportunidades”, destaca Amantino Pereira Paiva, secretário municipal de Assistência Social.

Resultado

Após o termino das inscrições, os candidatos passarão por um processo de classificação, que levará em conta o seu local de residência, idade, escolaridade, trabalho, participação no programa bolsa família e reinserção social. Em seguida, as listas com os candidatos qualificados ficarão expostas nos locais de realização dos cursos, a partir do dia 06 de outubro, até o início das matrículas.

A matrícula será feita nos locais de realização dos cursos, nos horários de 8h às 12h e de 13h às 17h, em duas chamadas, com a primeira acontecendo nos dias 17 e 18 de outubro, e a segunda no dia 23. Os candidatos deverão preencher a ficha de matrícula, disponível no local, e apresentar original e cópia de um documento de identificação com foto, comprovante de residência e do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Pessoas com deficiência também deverão apresentar um laudo médico.

Caso o candidato tenha menos de 18 anos a matrícula deverá ser feita por um representante legal da pessoa, portando os mesmos documentos. O início das aulas está previsto para acontecer no dia 30 de outubro.

Parceria

As ações são realizadas pela parceria do Sesi-ES com o Programa Ocupação Social, coordenado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH), que tem como principal objetivo reduzir os índices de homicídio entre os jovens, que historicamente representam 40% das vítimas de crimes contra a vida, no Espírito Santo.

São 25 bairros atendidos, entre Grande Vitória e interior, identificados como áreas de alta vulnerabilidade. Para mudar essa realidade, o Ocupação Social busca levar novas oportunidades ao público jovem, a exemplo de cursos profissionalizantes, de ações de promoção e formação em empreendedorismo, junto com projetos de geração de renda, acompanhados de atividades culturais e esportivas. Já são 10 mil oportunidades confirmadas para o ano de 2017.

Com informações do Governo do Estado

Fonte: Folha Vitória