BR 101: obras previstas serão retomadas pela Eco 101, diz ANTT

A ECO 101, empresa que administra a BR 101, vai retomar as obras contratadas e previstas para 2017 e 2018 em toda a extensão da rodovia. A informação é da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), em nota divulgada na tarde desta quinta-feira (14). No entanto, não foi informado se nesse pacote está inclusa a duplicação da rodovia.

Segundo o deputado federal Lelo Coimbra, que participou de uma reunião sobre a rodovia federal na tarde da última quarta (13), junto ao governador do ES, Paulo Hartung, o presidente da República, Michel Temer, Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a ECO 101, os detalhes serão informados pelo diretor da ANTT, Jorge Bastos, em visita ao Estado na próxima segunda-feira (18).

“É um conjunto de obras em curso que foram suspensas pela ECO 101, mas ele me disse que dará essa informação em Vitória, a médio e longo prazo, cumprindo orientação do presidente Michel Temer. Além disso estará mandando as duas balanças móveis para serem instaladas na semana que vem. Uma outra, cedida por mim através de Emenda Parlamentar, estará instalada até março de 2018”.

Disse ainda que no futuro vão conversar com base no documento que a ECO 101 e ANTT apresentaram em reunião na última segunda (11), com uma proposta de mais segurança no cumprimento do contrato ao longo dos próximos anos. Qualquer mudança nesse prazo tem que ser submetida a audiência pública, sem prazo. Mas primeiro, precisam construir um desenho de forma que todos concordem.

O deputado informou que não foram discutidas outras medidas em relação a BR 101 na reunião. Os representantes disseram querer restaurar a normalidade e discutir o futuro com base nos documentos passados a ANTT.

‘A expectativa é de que encontremos um caminho. Pessoalmente, acho que a concessão é importante para responder os desafios e necessidades das rodovias. A empresa concessionada precisa responder a sociedade na dimensão da sua participação e compromisso. Disseram que aplicaram R$ 880 milhões na rodovia. R$ 550 milhões são do pedágio e R$ 280 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). R$ 50 milhões é o tamanho do dinheiro aplicado pela empresa. A participação dela na resposta ao cumprimento contratual até agora é muito baixa”, afirmou.

Nota na integra divulga pela ANTT:

“Após reunião na manhã desta quinta-feira (14/9), da diretoria da ANTT com representantes da ECO 101, a Agência informa que ficou definida a reaceleração dos investimentos previstos no contrato de concessão, de modo que sejam recuperadas as obras previstas nos anos de 2017 e 2018.

Concomitantemente a essas providências, a Agência prosseguirá com a análise da proposta reapresentada recentemente pela concessionária para revisão quinquenal, respeitando as premissas estabelecidas no contrato.

Além disso, a ANTT já autorizou o início da implantação de duas balanças móveis de pesagem veicular no trecho concedido. O mais rápido possível, os técnicos da Agência, da PRF e da concessionária irão a campo para definir o local mais adequado para instalação dos equipamentos.

A Agência reforça que trata a concessão da BR 101/ES com prioridade e que concentra esforços para apresentar as melhores soluções para o trecho concedido, com foco na segurança da via”.

Fonte: ES HOJE