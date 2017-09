Cachaça tradicional é presença confirmada na Acaps PanShow

Thimotina, empresa de cachaça atuante no mercado capixaba desde 1915, é destaque no estande do Sindicato da Indústria de Bebidas em Geral do Estado do Espírito Santo (Sindibebidas) no Super Acaps Panshow, que acontece nos dias 19, 20 e 21 de setembro. Entre os destaques da empresa estão os produtos que passam por diferentes processos de envelhecimento, como a cachaça premium, envelhecida em barris de carvalho por dez anos. Esta e outras cachaças estarão disponíveis tanto para degustação como para venda.

O evento é realizado pelo Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria do Estado do Espírito Santo (Sindipães) e Associação Capixaba de Supermercados (Acaps).

Enviado por IÁ COMUNICAÇÕES