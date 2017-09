PIB do Espírito Santo cresce 1,4% e tem terceiro avanço consecutivo

O Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo cresceu 1,4% (R$ 36,3 bilhões) no segundo trimestre de 2017. Em comparação ao mesmo período de 2016, a produção econômica capixaba aumentou 3,1%. Os dados foram calculados pela Coordenação de Estudos Econômicos (CEE) do Instituto Jones dos Santos Neves (IJNS). Esse é o terceiro avanço consecutivo (dentro do mesmo período) da soma de todos os bens e serviços finais produzidos.

Segundo a presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Gabriela Lacerda, o resultado foi influenciado pelas Indústrias Extrativa (+7,4%); de Transformação (+2,6%) e pelo Comércio Varejista ampliado (+3,2%). O resultado aponta para uma melhoria do cenário econômico capixaba. Porém o desempenho positivo não deve ser suficiente para falar em recuperação econômica capixaba.

“O ano de 2016 foi muito ruim para nossa economia. Esse segundo semestre confirma para a gente os primeiros sinais de estabilização. Ainda não podemos falar em uma recuperação, mas já falamos em retomada da economia capixaba. Divulgamos recentemente nossa projeção para o PIB. Nossa expectativa é 2.8 para 2017 em relação ao ano anterior. Esperamos avançar na nossa economia”.

A diretora de Estudos e Pesquisas do Instituto, Ana Carolina Giuberti, disse que o resultado mostrou que o desempenho estadual ficou acima do nacional (PIB brasileiro). Enquanto o Espírito Santo mostrou uma recuperação de 1,4%, o Brasil cresceu apenas 0,2%, o que os deixa otimistas, mas cuidadosos, porque não voltaram ao patamar pré-crise.

“Entendemos que não foi um aumento significativo, mas relativo, porque houve estabilidade no rendimento médio mensal do trabalhador, e queda na inflação. Esses dois combinados dá um ganho relativo do poder de compra, o que ajuda ao comércio e aos serviços”.

Nas outras bases de comparação, o desempenho do ES também ficou acima do brasileiro. Enquanto o Espírito Santo avançou 1,6% no acumulado do ano (seis primeiros meses), frente ao mesmo período do ano anterior, o nível de atividade nacional ficou em 0,0%. Pela segunda vez consecutiva, o desempenho do Brasil ficou abaixo do verificado no Espírito Santo (crescimento de 3,1%), o país registrou 0,3%.

