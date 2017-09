Rabelo, Casagrande e Nakatani debatem rumos do Brasil na Ufes

O ex-presidente nacional do PCdoB e atual presidente nacional da Fundação Maurício Grabois, Renato Rabelo (foto), estará em Vitória sexta-feira (22), para participar do evento “Discutindo um projeto de Brasil”. O debate acontecerá a partir das 18h no auditório do Núcleo de Competências em Química do Petróleo (Labpetro), na Ufes. A entrada é franca.

A mesa redonda contará ainda com o ex-governador do Espírito Santo e presidente da Fundação João Mangabeira, Renato Casagrande; e com o economista e professor do Programa de Pós – Graduação em Políticas Sociais da Ufes, Paulo Nakatani.

Onde está LP

Ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas foi nomeado secretário do Ministério das Cidades em maio deste ano e assumiu o cargo. Só que desapareceu da mídia capixaba. Ele ocupa o cargo de Secretário Nacional de Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades. Dizem as más línguas que “cachorro mordido por cobra tem medo até de lingüiça”.

Majeski é federal ou senador

O deputado estadual Sérgio Majeski (PSDB) conhecido popularmente como “padrinho da Educação capixaba” está sendo preparado no ninho dos tucanos para ser candidato a deputado federal ou a senador em 2018.

Ação nos morros só de dia

As Operações da Segurança Pública do Estado em morros de Vitória não são realizadas à noite porque! A gente só vê a PM de manhã e à tarde! A greve continua ou não!

O pó preto continua vivo

Quem freqüenta a orla de Camburi, em Vitória, deve ter observado que o “pó preto” das chaminés da Vale e da CST continua vivo, mas assassinando mais gente do que os bandidos. Como disse um gaiato, “concorrência desleal”. Cof, cof, cof. E vem por ai mais um TAC para liberar de vez as chaminés do pó preto…Quem sobreviver verá!

CFA 40 anos depois

Hoje, 18 de setembro de 2017, faz exatamente 40 anos, que o Centro de Formação e Aperfeiçoamento – CFA, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, deixou as dependências do Quartel de Maruípe e se mudou para no Bairro Tucum, em Cariacica. A determinação foi do então major Orely Lirio, hoje coronel aposentado. O CFA virou uma academia de polícia, uma verdadeira faculdade.

Gandini 2018

O verreador Fabrício Gandini (PPS) está com o burro na sombra e o cavalo arreado para 2018. É a bola da vez do prefeito de Vitória, Luciano Rezende, para disputar vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Jatinho dos amigos

Só presos ligados ao governo federal, ou da elite financeira, são transportados em jatos de luxo da Polícia Federal-PF. A denúncia é de Flavio Werneck, vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais – Fenapef, a maior entidade da classe. “Traficantes que vão depôr são transportados em camburões”, diz. Mesmo que a opção fosse transportar presos VIP em jatos de luxo da PF, há outros com custos mais baixos. A aeronave Embraer 145, jato com capacidade de 50 passageiros, tem sido usada em voos por vezes com apenas um ou dois passageiros (pessoas detidas/presas).

Denunciados na posse de Dodge

A posse da nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge, teve as presenças de três denunciados e pelo menos quatro investigados pela Procuradoria-Geral da República. Na tribuna de honra da posse, ao lado de Dodge, sentaram-se o presidente Michel Temer e os presidentes do Senado Federal, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Rochas na linha

A tragédia ocorrida recentemente na BR-101, em Mimoso do Sul, envolvendo uma van e um caminhão transportando granito, motivou o deputado Euclério Sampaio (PDT) a apresentar o Projeto de Lei 337/2017, que proíbe a circulação de veículos com carga de rochas ornamentais brutas – mármore e granito – no horário de 6 horas até às 20 horas. O melhor era proibir o transporte em rodovias e passando-o para as ferrovias ou navios.

Mulheres Livres na Tunísia

A Tunísia revogou a lei que proibia mulheres muçulmanas de se casarem com não-muçulmanos. Naquele país, 99% dos tunisinos são muçulmanos. Minorias religiosas incluem o cristianismo (25000 seguidores), o judaísmo (1500 seguidores), e a fé bahá’í (200 seguidores).

Fonte: ES HOJE